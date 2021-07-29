مصر: أحكام نهائية بالسجن المؤبد على قيادات «إخوانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

قضت محكمة النقض المصرية أمس، بتأييد الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد على 15 شخصاً من قيادات وكوادر جماعة «الإخوان» الإرهابية من بينهم المرشد العام محمد بديع.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن «المحكمة قضت في جلستها التي عقدت برئاسة المستشار مصطفى حسان بانقضاء الدعوى الجنائية بحق عصام العريان نظراً لوفاته قبل الفصل في الطعن ورفض الطعن المقدم من 10 من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وحازم فاروق عبد الخالق ومحيي حامد وخالد سعد حسنين وخليل العقيد وأحمد عبد العاطي».

وتضمن الحكم «رفض الطعن المقدم من ثلاثة من المحكوم عليهم بالسجن المشدد مدة 10 سنوات وهم كل من عصام الحداد وأيمن علي وأحمد الحكيم وكذلك رفض الطعن المقدم من كل من محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخ على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان» وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.