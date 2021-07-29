جونسون يصارع مظلته في حضرة الأمير

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"الخليج 365" من لندن: ترك بوريس جونسون الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني "غير متأثر" وهو يكافح للحفاظ على السيطرة على مظلته اليوم الأربعاء وسط جو ماطر.

وجاءت معضلة رئيس الوزراء بعد أقل من 24 ساعة من أذهل المشاهدين يوم الثلاثاء وهو غارق في هطول أمطار غزيرة في مناسبة أخرى.

وشاهد ملايين المشاهدين البريطانيين عبر شاشات التلفزة، مثل الأمير تشارلز الذي راقب جونسون عن كثب وهو يكافح للتمسك بالمظلة في مهب الريح.

ثم أغلق جونسون المظلة فوق رأسه دون سابق إنذار قبل أن تنقلب من الداخل إلى الخارج عندما حاول رئيس الوزراء فتحه مرة أخرى.

وأُجبر جونسون على تعديل وضع المظلة لحالها الطبيعي مرات عديدة، بينما كان وريث العرش، الذي كان يرفع مظلته دون أي مشكلة، يبتسم وهو يشاهد مصيبة رئيس الوزراء تتكشف.

وحضر جونسون إلى جانب الأمير تشارلز، حفل تكريس للنصب التذكاري الجديد لشرطة المملكة المتحدة في مشتل النصب التذكاري الوطني في منطقة ارلواس في مقاطعة ستافوردشاير.

حدث مهم

وقال رئيس الوزراء في وقت سابق لراديو LBC: "هذا حدث مهم للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أنه بالنسبة للبلد، لأننا بحاجة إلى أن نتذكر ضباط الشرطة - رجالًا ونساء - هم أشخاص يواجهون الخطر، ويعرضون حياتهم للخطر للحفاظ على على سلامتنا".

وتم تصميم النصب التذكاري الجديد في الهواء الطلق من قبل والتر جاك ويتضمن شاشتين منخفضتين تحملان أسماء 2000 من ضباط الشرطة والموظفين وعبارات تذكارية متناسقة مع المناسبة.

وكانت دعوة الأمير تشارلز تمت من قبل السير هيو أوردي رئيس اتحاد الشرطة لإزاحة الستار عن اللوحة تذكارية تخلد ذكرى جميع الأفراد الذين فقدوا حياتهم منذ تشكيل فريق الشرطة Bow Street Runners في عام 1749.

ومنذ ذلك الوقت الوقت، لقي ما يقرب من 5000 شرطي وموظف مصرعهم أثناء الخدمة ، و1500 من أعمال العنف.

وانضم إلى الأمير تشارلز وجونسون شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

ويأتي إزاحة الستار عن النصب التذكاري وسط توتر مستمر بين الحكومة وضباط الصف. وتوترت العلاقات بسبب تجميد الأجور مما أدى إلى إعلان اتحاد الشرطة أنه لا يثق في السيدة باتيل.

حادث مشابه سابق

كما يأتي بعد أقل من 24 ساعة من مشاهدة متابعي وسائل التواصل الاجتماعي زلة مظلة أخرى من قبل رئيس الوزراء.

وبينما كان يناقش سلطات الإيقاف والتفتيش، و "العصابات المتسلسلة" ومشروع قانون الجريمة الخاص به أثناء زيارته لمقر شرطة سوري في غيلدفورد، كان مظهر جونسون المبتل الغارق في المياه الغزيرة هو الذي أثار معظم النكات والدردشات الضاحكة.

وكان رئيس الوزراء يحمل مظلة فوق رأسه وهو يتحدث ولكن لم يكن لها أي تأثير على ما يبدو، حيث غارقة في كتفيه والجزء العلوي من بدلته. كما بدا أن شعره قد تناثر ضحية للعوامل الجوية، وكان المطر يكتسح جبهته وهو يتحدث.

وسخر أحد المشاهدين من المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث قال: "يبدو أن بوريس جونسون هو الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي يزداد رطوبة عندما يحمل مظلة تحت المطر".

وقال آخر: "معظم الأشياء التي قام بها بوريس جونسون على الإطلاق - تتم مقابلته في الهواء الطلق في ظل هطول أمطار غزيرة ولا يعرف حتى كيفية استخدام مظلة لمنع سقوط المطر".

