شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشريعات دور الانعقاد الأول لـ مجلس النواب فى مجال الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافقة على 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة بإجمالى 1749 مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات، وكان لها أثر على مختلف الأصعدة فى مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطنى والرعاية الصحية والدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن والثروة البترولي.

وفى هذا الصدد نستعرض أبرز التشريعات المهمة التى أقرها البرلمان في مجال الرعاية الصحة، وفقا لما ورد ببيان الإنجازات للدور الأول من الفصل التشريعي الثاني:





1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها

يحقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتى كمشروع قومى ثم التصدير للبلازما، سواء فى حالتها كمادة خام أم فى صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام، أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع.





2- مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

يشار إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة عن حصاد مجلس النواب لدور الانعقاد الاول كشف عن عقد 59 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، بلغ فيها عدد المتحدثين 532 برلمانيا، موضحا أن الدور بدأ بممارسة المهام الرقابية فقرر استدعاء وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للإدلاء ببياناتهم عن الموقف التنفيذى من برنامج الحكومة، والتى سبق وحظيت بموجبه بثقة البرلمان، وفى مشهد تاريخى ناقش المجلس بيانات 29 وزير وأحالها إلى اللجان المختصة.