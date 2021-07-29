شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعم احتجاجات المتظاهرين في إيران ضد نظام الملالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، "استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين" في إيران، وأعربت عن دعمها لحق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم "بدون خوف من العنف والاعتقال على يد قوات الأمن".

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران، بعد أن نشبت بسبب نقص المياه جراء الجفاف وسوء الإدارة الحكومية والإهمال في مقاطعة خوزستان، وباتت تنتشر الآن عبر مدن مختلفة، بما فيها طهران وكرج وتبريز".

وأضاف: "لا يسلط الشعب الإيراني الضوء حاليا على احتياجاته التي لا تتم تلبيتها فحسب، بل أيضا على تطلعاته غير المحققة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وهي حقوق يستحقها الجميع في مختلف أنحاء العالم".

وتابع: "يتمتع الشعب الإيراني بالحق في التعبير عن إحباطه ومحاسبة حكومته، ولكن وصلتنا تقارير مقلقة عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل العديد منهم، مضيفا: "نحن ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم بدون خوف من العنف والاعتقال على يد قوات الأمن.

وأكد أنهم يراقبون التقارير التي تتحدث عن تباطؤ في الإنترنت في المنطقة"، مبيناً: "نحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بحرية، بما في ذلك عبر الإنترنت".