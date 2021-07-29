شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على سجون ومسؤولين سوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية أمس، فرض عقوبات على ثمانية سجون سورية يديرها جهاز مخابرات نظام الأسد، كانت مواقع لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين.

كما فرض المكتب عقوبات على خمسة مسؤولين أمنيين كبار من كيانات نظام الأسد التي تسيطر على مرافق الاحتجاز هذه، وعقوبات على جماعة أحرار الشرقية المسلحة السورية التي تعمل في شمال سوريا، لارتكابها انتهاكات ضد المدنيين، إلى جانب عقوبات على اثنين من قادة الجماعة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن جماعة أحرار الشرقية ارتكبت العديد من الجرائم ضد المدنيين، لا سيما الأكراد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع والاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة، إضافةً إلى أن التنظيم ضم أعضاء سابقين في تنظيم داعش الإرهابي إلى صفوفه.