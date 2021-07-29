شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد للمرشد و9 من قادة الإخوان بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أيدت محكمة النقض المصرية، أمس الأربعاء، أحكام السجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع و9 آخرين من قادة التنظيم، وذلك في قضية اقتحام الحدود الشرقية المصرية عام 2011 المعروفة إعلاميًا بـ «التخابر مع حماس»، لتخابرهم مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها.