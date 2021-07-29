شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر من انتقال مقاتلي «داعش» من سوريا وليبيا إلى أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، من توافد مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان.

وقال شويغو، إن روسيا «ستقدم مساعدات عسكرية لحليفتها طاجيكستان من قاعدتها هناك، إذا ما برزت أي تهديدات أمنية بسبب أفغانستان»،

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قوله أمس إن مقاتلي تنظيم داعش ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان.

ونسبت الوكالة إليه القول إن روسيا ستقدم مساعدات عسكرية لحليفتها طاجيكستان من قاعدتها هناك إذا ما برزت أي تهديدات أمنية بسبب أفغانستان.

وقال الوزير الروسي إن روسيا تعزز قاعدتها العسكرية في طاجيكستان وسط مخاوف أمنية مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى من أفغانستان، بما في ذلك تسلل داعش.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن شويجو قوله خلال محادثات مع نظيره الطاجيكي في دوشنبه أمس: «مهمتنا الرئيسية اليوم هي مواجهة التهديد الإرهابي من أفغانستان المجاورة... أدى الانسحاب السريع للقوات الأجنبية من هناك إلى تدهور سريع للوضع».

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن تقرير إنترفاكس أن شويجو قال إن روسيا تقدم معدات عسكرية إضافية وتكثف تدريب الجيش الطاجيكي».