شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي نحو حكومة جديدة.. والقضاء يحقق بتمويلات «النهضة» الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة مشاورات لتشكيل الحكومة الجديد وطرح اسم «نزار يعيش» وهو وزير المالية في حكومة الياس الفخاخ لتولي منصب رئاسة الحكومة، فيما يحقق القضاء التونسي مع 3 أحزاب بينها حركة النهضة بشأن اتهامات بتلقيهم تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019.

ويعرف «نزار يعيش» بمواقفه الصارمة من الفساد، وسبق أن قدم مجموعة من المقترحات والتصورات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.

يأتي هذا فيما دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية.

ورفضت الهيئة استمرار مؤسس النهضة راشد الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان وطالبت بالتحقيق في أمواله التي وصفتها بالمشبوهة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات الاستثنائية المتتالية بداية من مساء الأحد لوقف تغول حركة النهضة الإخوانية في مفاصل الدولة ورفع قبضتها من على السلطة التشريعية إذ قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مع إعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة العدل.

وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبي، حيث احتشد آلاف التونسيين في الميادين للاحتفال بإنهاء سيطرة تنظيم الإخوان على البلاد.

تسبب حكم حركة النهضة الإخوانية التونسية على مدار السنوات الماضية في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع الأسعار في البلاد، وسط انهيار اقتصاد البلاد وارتفاع معدل البطالة في البلاد بشكل كبير، وذلك بعدما سيطرت الحركة على مجلس نواب الشعب التونسي وعملت على تكميم أفواه الأحزاب والتيارات السياسية داخل البرلمان وتوعد بعضهم والاعتداء عليهم.

في حين طالبت جهات رسمية كثيرة ومتعددة الرئيس سعيّد بخارطة طريق واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب التي عانته خلال الفترة الأخيرة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

بدورها، دعت الكونفدرالية العامة التونسية للشغل، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات وقرارات جذرية لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي، الذي اعتبرت أنه شهد انحرافات، وذلك عبر إعلان خريطة طريق واضحة وعملية ضمن جدول زمني محدد.