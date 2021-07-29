شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يكشف عن قيمة الأموال المنهوبة وسارقيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تعاني ضغوط مالية، وأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها فرضها الواجب ولن يظلم أحدا، مطالبا الذين استولوا على أموال الشعب التونسي إرجاعها إلى أصحابها.

وأعلن الرئيس سعيّد في كلمة له أن قيمة الأموال المنهوبة تبلغ 13500 مليار تونسي وهي في ذمة 460 رجلا، مطالبا أن يعقدوا تسوية قانونية وأن يجنحوا إلى الصلح، عوضا عن الملاحقة القضائية.

كما أعلن عن إنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا في البلاد، تضم ممثلين عن عدة وزارات.