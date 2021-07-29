دعم كامل.. رسالة إماراتية جديدة لتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي دعم الإمارات لتونس في مجابهة تداعيات كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

التزام قطعته الإمارات على نفسها وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التأكيد عليه في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وبحسب حساب مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي على تويتر فإن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اطلع على آخر التطورات في تونس.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فجر الخميس، قرارا بتشكيل غرفة عمليات لإدارة التعامل مع جائحة كورونا تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية بالجيش التونسي.

وشهدت تونس، مؤخرا، احتجاجات عارمة ضد حركة "النهضة" الإخوانية، للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، تخللتها اشتباكات بين أنصار الحركة والمتظاهرين.

ومساء الأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، على خلفية احتجاجات عمت تونس تنديدا بما آلت إليه الأوضاع على جميع الأصعدة، جراء سياسات الإخوان.

وفيما يتعلق بكورونا، مدد الرئيس التونسي يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ 6 أشهر أخرى، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من 24 يوليو/تموز الجاري حتى 19 يناير/كانون الثاني 2022.



يذكر أن تونس سجلت أكبر معدل للوفيات بسبب الوباء مقارنة بأي بلد أفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية في العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت عدة دول أوروبية وعربية قد أرسلت مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس في يوليو/تموز لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.

وأقامت مصر والسعودية جسرا جويا شمل طائرات محملة بالمساعدات، كما تلقت تونس مساعدات عاجلة من الإمارات والكويت والمغرب والجزائر وموريتانيا.