اجتماع طارئ لـ"5+5".. قرار مرتقب بشأن الطريق الساحلي الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفدا اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، مساء الأربعاء، لمدينة سرت لعقد اجتماع طارئ يبحث عددا من الملفات المصيرية.

وقالت مصادر عسكرية ليبية رفيعة المستوى ومقربة من لجنة (5 + 5)، أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا الخميس في مقرها الدائم، مؤكدة تصدر ملفي فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإجلاء المرتزقة لهذا الاجتماع.

وأردفت المصادر أن الطريق الساحلي جاهز تماما للافتتاح بعد إعداده فنيا وسيتم الخميس الاتفاق النهائي على نقاط التمركزات الأمنية.



وأكدت أن اللجنة قد تعلن افتتاح الطريق حال موافقة السلطات الصحية على ذلك خاصة مع انتشار جائحة كورونا في الغرب الليبي.

وأشارت إلى أن الأزمة الوبائية فقط هي التي تهدد حتى الآن افتتاح الطريق بعد تسوية الملفات العالقة.

وأنهت لجنة "5+5" العسكرية الليبية أعمال الصيانة للطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب البلاد (سرت و مصراتة)، فيما تجري توزيع نقاط الأمن تمهيدا لافتتاحه.

ورغم اتفاق لجنة 5+5 العسكرية الليبية على وقف إطلاق النار 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بما يتضمن فتح الطريق الساحلي والعمل على نزع الألغام، إلا أن هذا الملف واجه مخاضا عسيرا بسبب تعنت مليشيات مدينة مصراتة مرارا ورفضها فتح الطريق.