شكرا لقرائتكم خبر عن "إماك" ينظم مؤتمرًا الجمعة والسبت حول تسوية المنازعات بالتعاون مع مؤسسة علاء عابد للمحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المركز الدولي للوساطة والتحكيم "إماك" مؤتمر القاهرة الدولي الأول حول "دور الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات وتحقيق التنمية المستدامة"، والذي سيعقد بالتعاون مع مؤسسة المستشار الدكتور علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، ومؤسسة المستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 - 31 يوليو 2021 بقاعة عايدة بفندق ماريوت بالزمالك.

ويأتي تنظيم المؤتمر ليتفق وخطة التنمية الشاملة في كافة القطاعات التى وضعتها وتشرف على تنفيذها القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030 كما يناقش المؤتمر دور الوساطة و التحكيم في جذب المزيد من الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية فاعلة في إقامة المشروعات وتشغيل اليد العاملة الوطنية، وسيتم طرح العديد من أوراق العمل والأبحاث القانونية والاقتصادية التى توضح دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء وخدمة قطاع الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وسيتم عقد المؤتمر علي مدار يومين، وفي اليوم الأول ستكون الجلسة الافتتاحية للمؤتمر متضمنة كلمة لكل من رئيس المؤتمر المستشار الدكتور علاء عابد، والمستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم ومستشار غرفة التجارة والصناعة بالشارقة والمستشار الدكتور مجدي ابراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، والدكتور طلال أبو غزالة المفكر والخبير الاقتصادي العالمي ورئيس ومؤسس طلال أبو غزالة العالمية .

ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر تقديم نخبة من القانونيين للعديد من الأبحاث والتجارب الدولية في مجال التحكيم والوساطة .

ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى سيتم بث وقائع المؤتمر مباشرة على الصفحة الرسمية للمستشار الدكتور علاء عابد، والصفحة الرسمية للمستشار الدكتور شعبان رأفت عبداللطيف عبر التطبيق الالكتروني zoom.