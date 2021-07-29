شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يشيدون بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب.. ويؤكدون: حركت المياة الراكدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير أعدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إشادة عدد من أعضاء مجلس النواب بتجربة التنسيقية تحت قبة البرلمان، مؤكدين أن أنها حركت مياه الحياة السياسية الراكدة.

وقال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب: "عندما نرى تنسيقية للشباب تضم كل ألوان الطيف السياسى والحزبى ربما كنا نعجز عن إيجادها بهذه الصيغة وبهذه الفلسفة التي نراها، فنتسائل كيف لهذا الشباب المنضم لأحزاب عديدة أن يعمل بطريقة معينة ومحددة ويستطيع أن يقدم لنا ما يقدموه، عندما نسمعهم نندهش وننبهر ونقول أن مصر بخير".

ولفت النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب إلى أنه يسمع من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أشياء جيدة، فيما وجه النائب علاء أحمد خليل خير الله الشكر لنواب التنسيقية، الذين رفعوا شعار التنوع والانضباط وبث روح الشباب داخل المجلس.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتميز بحالة التناغم الشديد بين أعضائها والتوافق حول المصلحة العامة للوطن، وأن تجمع شباب يمثلون كافة التيارات السياسية والأحزاب السياسية من 25 حزبا، من أقصى اليمين الى أقصى اليسار تحت مظلة واحدة على الرغم من اختلاف أيديولوجياتهم، إلا أنهم استطاعوا تجاوز الاختلافات وتقديم تجربة تشاركية من أرض وطنية، وتسهم بذلك في فتح الباب أمام الشباب لممارسة العمل السياسي والمشاركة في الحوارات المجتمعية، بما يساهم في إفراز شخصيات قيادية ذات مهارة وثقل سياسي ومعرفي بطبيعة المشكلات والقضايا المصرية وسبل التعاطي معها، وقادرة على المشاركة في استكمال المسيرة التنموية للدولة المصرية.