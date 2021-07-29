"خارج المواعيد الرسمية". وفاة طفل غرقا في شاطئ رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

توفي طفل غرقا في مياه شاطئ شارع ١٠١ بمدينة رأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عقب نزوله للاستحمام، في غير المواعيد الرسمية.

وأخطرت قوات الأمن، التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى استدعاء شهود العيان لمباشرة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأمن عن وفاة جمال بدر، ويبلغ من العمر ١٠ أعوام، وجار البحث عن الجثمان بمعرفة عدد من الأهالي.

وشهدت المنطقة ذاتها حوادث مماثلة بسبب غياب رجال الإنقاذ بعد السادسة مساء، في الوقت الذي جرى فيه إنقاذ ١٢ شخصا من الغرق.