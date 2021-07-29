رئيس تونس يعفي مدير التلفزة الوطنية

أصدر رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف السيّدة عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.

ويأتي القرار على خلفية منع دخول نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ونائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى مقر التلفزيون التونسي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وأعاد طرح المخاوف من استهداف حرية الإعلام.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية، ووزارة الدفاع، قد نفتا، في وقت سابق، الأربعاء، إصدار أي قرار أو تعليمات بمنع بثّ الحوارات المباشرة على التلفزيون التونسي، بعد الجدل الذي أثاره منع دخول نائبة رئيس نقابة الصحفيين، ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مقر التلفزيون.