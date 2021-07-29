وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان العديد من الملفات

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان جلسة مباحثات مع وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية. ‏وناقش الجانبان أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنلوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، كما شدد الجانبان على أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشاريع الضخمة في البلدين الصديقين.



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