الرئيس التونسي: 460 شخصا متهمون بنهب 13.5 مليار دينار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد ‏إن لديه قائمة بأسماء المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي ويجب إعادة تلك الأموال إلى الشعب. وأضاف أن هناك 460 شخصا متهمون بنهب أموال تصل قيمتها إلى 13.5 مليار دينار تونسي. ‏وأكد أنه سيصدر نصا ينظم إبرام صلح جزائي مع المتهمين بنهب أموال الشعب التونسي، مبينا أنه ليس هناك أي نية للتنكيل بأي شخص أو المس برجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب.



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