العراق: الإطاحة بقيادات بارزة من «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أمس، اعتقال 14 عنصراً من تنظيم «داعش»، بينهم قياديون بارزون، خلال عمليات منسقة شملت عدة محافظات عراقية.

وقال الجهاز في بيان نشر على صفحته في فيسبوك إن العملية مثلت «ضربة كبرى» لتنظيم «داعش» في العراق، وبدأت بإلقاء القبض على قيادي في التنظيم يكنى «أبو معاذ» في بغداد.

وأضاف البيان أن «المعتقل اعترف بوجود وكر إرهابي في منزل مُهدم داخل منطقة اللطيفة جنوب بغداد، عثر فيه على مواد متفجرة ووثائق لعُنصرين إرهابيين تمكن من خلالها جهاز مكافحة الإرهاب من التعرف عليهما وجلبهما للعدالة». وأشار البيان إلى أن عملية أخرى نجحت في تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تسمى خلية «القعقاع» وجاءت بالتنسيق مع جهاز أسايش كردستان في محافظة السليمانية، حيث تمكنت قوات الأمن من اعتقال قياديين بارزين في التنظيم هما «أبو علي» ويشغل منصب أمر مفرزة عسكرية و«أبو خنساء»، الذي يشغل منصب أمر مفرزة الدفاع الجوي في «داعش»، بحسب البيان.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إن عناصره نجحوا أيضاً في تفكيك شبكة إرهابية مكونة من 6 عناصر خلال عملية نوعية في محافظة الأنبار غرب البلاد، وإحباط عملية تفجير أبراج طاقة في ديالى بعد اعتقال عنصر ينتمي للتنظيم كان يحاول تنفيذ العملية، فضلاً عن اعتقال عنصر في التنظيم في صلاح الدين. وتعليقاً على هذه العمليات، أشاد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» بـ«العمل الكبير» الذي نفذه جهاز مكافحة الإرهاب في العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تغريدة إن العميات أسفرت عن اعتقال ثلاثة قياديين بارزين في «داعش» خلال سلسلة عمليات نفذت في بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى. وكانت السلطات العراقية أعلنت الأحد الماضي تفكيك شبكتين قالت إنهما تقفان خلف التفجير الذي ضرب مدينة الصدر في بغداد الأسبوع الماضي، وكانتا تخططان لتفجيرات أخرى تزامنا مع عيد الأضحى، كما ورد في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وتشن قوات الأمن العراقية منذ عدة أشهر حملات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي، إلا أن التنظيم مازال ينفذ هجمات بين الحين والآخر.

وفي سياق آخر، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن المجتمع الدولي ما زال يقدم الدعم للقوات الأمنية العراقية من أجل رفع قدراتها التسليحية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس، أن «القوات الأمنية العراقية تحتاج إلى التدريب لرفع قدراتها وإمكانياتها والحصول على أسلحة ومعدات متطورة تسهم إسهامًا كبيرًا في تعقب تنظيم داعش الإرهابي»، مضيفًا أن «المجتمع الدولي أسهم في مساعدة قوات الأمن العراقية في محاربة وملاحقة عصابات داعش الإرهابية من خلال تقديم الإسناد والدعم الجوي والمعلومات الاستخبارية، فضلاً عن التدريب والتسليح والمشورة في العمل والجهد الاستخباري».