مقتل 11 من «الشباب» بعملية للجيش الصومالي

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

لقي 11 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية مصرعهم في عملية عسكرية للجيش الصومالي بدعم من القوات الحكومية الإقليمية في منطقة «مدق» وسط البلاد.

وأوضح قائد قوات المشاة بالجيش الصومالي محمد تهليل بيهي، أن القوات نفذت عملية في منطقة «العمارة» عقب معلومات استخبارية من السكان، مشيراً إلى تواصل العمليات التي ينفذها الجيش الصومالي ضد حركة «الشباب» في المنطقة الوسطى، حيث ما يزال المسلحون يسيطرون على مساحات شاسعة في المناطق الريفية، وينصبون الكمائن ويزرعون الألغام الأرضية.