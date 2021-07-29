السودان يدعو إلى تغيير آلية التفاوض حول سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس أن سد النهضة يشكل تهديداً لنصف سكان السودان، ما لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بشأن السد.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس، بمقر الوزارة: إنه «يجب وضع اتفاق بشأن تبادل المعلومات مع إثيوبيا حول سد النهضة ليتم تشغيل سد الروصيرص بشكل آمن».

ولفت وزير الري السوداني النظر إلى أن تغيير منهجية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي يضمن التوصل إلى اتفاق بشأن السد، مضيفاً أن السودان خاطب مجلس الأمن ودعته لتغيير آلية التفاوض.

وأكد أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات بنفس المنهجية السابقة، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة هو التفاوض الجاد لحفظ مصالح الدول الثلاث.