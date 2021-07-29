واشنطن: ندعم حق الإيرانيين في التعبير عن أنفسهم دون خوف من العنف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دانت الولايات المتحدة الأميركية استخدام قوات الأمن الإيرانية للعنف ضد المحتجين على نقص المياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين ما تردد عن استخدام قوات الأمن الإيرانية للعنف ضد المحتجين على نقص المياه.

وأضاف في بيان: “نحن ندعم حق الإيرانيين في التجمع السلمي والتعبير عن أنفسهم دون خوف من العنف والاعتقال من قبل قوات الأمن”.

وكانت إيران رفضت في وقت سابق انتقادات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإطلاق النار على محتجين خلال مظاهرات بسبب نقص المياه، واعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس الثلاثاء أن قوات الأمن ألقت القبض على أفراد “شبكة تعمل لصالح إسرائيل” وضبطت مخزن أسلحة قالت إن الشبكة كانت تخطط لاستخدامها في الاحتجاجات على نقص المياه في البلاد.

واتهمت السلطات الإيرانية انفصاليين مسلحين بالتحريض على اشتباكات خلال احتجاجات الشارع.