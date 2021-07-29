إسرائيل تنفي اختراق هاتف الرئيس الفرنسي ماكرون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اختراق إسرائيل لهاتف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إرسال ممثلين عن الأجهزة والهيئات الأمنية الإسرائيلية إلى شركة NSO.

وأوضح موقع “واللا” أن الوزارة أرسلت الممثلين لفحص التقارير والادعاءات التي نشرت حول قضية التجسس التي تقف خلفها والتي أثارت حالة من الجدل في الأوساط الدولية العربية والأجنبية.

وأكد غانتس لنظيره الفرنسي أن إسرائيل لم تخترق هاتف الرئيس مانويل ماكرون ، كما أنها لم تخترق هواتف أعضاء مجلس النواب الفرنسيين ، بالإضافة أنها تحقق في اختراق هواتف شخصيات أخرى، وذلك بعد زيارة غانتس الطارئة لفرنسا حول هذا الامر.

من جانبه ، ذكر الموقع أن الرئاسة الفرنسية غاضبة من إسرائيل حول التقارير الواردة عن اختراق هاتف الرئيس ماكرون بواسطة برنامج (بيجاسوس) والتي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية.

وغرد غانتس مساء اليوم عبر تويتر أنه ختم زيارة مع القادة الفرنسيين استغرقت 10 ساعات التقى فيها المسؤولين وأطلعهم على بعض القضايا الهامة.

يذكر أن شركة NSO هي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تركز في عملها على الاستخبارات الإلكترونية تأسست عام 2010 ويقع مقرها قرب تل أبيب.