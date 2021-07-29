كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

تراقب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراقب الأوضاع العامة في إيران، بانتظار إشارات حول موقف الحكومة الإيرانية الجديدة حيال الملف النووي، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات إضافية لإيران، وفقا لما أكده مسؤولون أميركيون.

يذكر أن الرئيس الإيراني المنتهية ولايته “حسن روحاني” قد اتهم البرلمان الإيراني بالمسؤولية عن استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب موقفه المتصلبة، كاشفاً أن البرلمان ضيغ فرصة كبيرة لرفع العقوبات في آذار الماضي.

ولفت المسؤولون الأمريكيون إلى أن واشنطن لن يتم التفاهم مرة جديدة مع الإدارة الإيرانية الجديدة حول ما تم التوصل إليه سابقاً مع حكومة “روحاني” في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين على أن التواصل مع النظام الإيراني لن يبق مفتوحاً لفترة طويلة أو إلى الأيد.

كما دعا المسؤولون الأمريكيون النظام الإيراني إلى سرعة العودة إلى طاولة الحوار مع المجتمع الدولي، لافتين إلى أن واشنطن لن تقدم لحكومة “رئيسي” أكثر مما قدمته لسابقتها، خاصةً وانها أكثر قرباً من التيار المتشدد.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي السابق “مايك بومبيو”، قد انتقد السياسة التي تتبعها إدارة الرئيس “جو بايدن” بشأن إيران، واصفًا المحادثات مع طهران بـ”الخطيرة على إسرائيل”.

وزير الخارجية “بومبيو” قال خلال حوار مع رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري “رونا مكدانييل”: “فكر فقط في أول مائة يوم وأكثر، هناك مجموعة من الإرهابيين في اليمن.. يسمون الحوثيين، إنهم رجال قبائل. إنهم وكلاء لإيران. إنهم إرهابيون بوضوح، والإدارة تقول لا، نحن سنلغي تصنيفهم. سنقول إنهم ليسوا إرهابيين”.