شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعفي وزير شؤون الديوان الأميري من منصبه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أعلنتوكالة الانباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أعفى وزير شؤون الديوان الأميري، من منصبه مساء أمس الاربعاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وحسب الوكالة، فإن المرسوم الأميري نص على “إنهاء العمل بالمرسوم الذي يحمل رقم 258 لعام 2017 الخاص بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري“.
وطالب المرسوم رئيس الوزراء والحكومة بالعمل بالقرار، منذ تاريخه.
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