شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أمس طفل فلسطيني بعد إصابته برصاص قوات جيش الإسرائيلي في الخليل.

وأفادت مصادر طبية ومحلية في الخليل، عن استشهاد الطفل محمد مؤيد بهجت أبو سارة العلامي، على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وكان الطفل العلامي قد أصيب بجروح بالغة الخطورة في صدره، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها ويقودها والده، في منطقة "أبو طوق" على مدخل البلدة، نقل إثرها للمستشفى الأهلي في الخليل، حيث أعلن عن استشهاده.