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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالتزامن مع محادثات واشنطن وموسكو.. بايدن يناور بورقة بيلاروسيا

الأربعاء 28 يوليه 2021

الخليج 365

التقى الرئيس الأمريكي بزعيمة المعارضة في بيلاروسيا سفياتلانا تسيخانوسكايا، وأبدى دعمه للديمقراطية في الجمهورية السوفيتية السابقة.



وكتب جو بايدن في تغريدة على "تويتر"، قائلا: "تشرفت بلقاء تسيخانوسكايا في البيت الأبيض هذا الصباح. تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب روسيا البيضاء في سعيه من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية".

وتصاعدت حدة المواجهة بين بيلاروسيا والغرب وأمريكا في الآونة الأخيرة بعد أن أرسلت طائرة حربية لإجبار طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" على الهبوط لاعتقال ناشط منتقد للحكومة كان بين الركاب، ونددت الدول الغربية بهذه الخطوة وفرضت عقوبات على مينسك.

كما فرضت واشنطن عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروسيين في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، كما حظرت الخارجية الأمريكية دخول 46 مسؤولا بيلاروسيا للأراضي الأمريكية، ما يرفع إلى 155 عدد الأشخاص الذين حرموا الحصول على تأشيرة أمريكية على خلفية الأزمة في بيلاروسيا.

ودعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون "أكثر شجاعة وقوة" وفرض عقوبات إضافية على بيلاروس.

في المقابل لم يبد الكرملين أي مؤشر على رغبته في الضغط على حليفه البيلاروسي، مؤكدا أن ليس لديه سبب للشك في روايته للأحداث.

وفي مايو/ آيار الماضي، وعقب موجة من الانتقادات الغربية لبيلاورسيا، التقى الرئيس الروسي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي.

وحينها أشاد فلاديمير بوتين ، بـ"الاتحاد" الروسي البيلاروسي"، قائلا لنظيره البيلاورسي:"أنا سعيد جدًا لرؤيتك".

فيما ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يرحب بلوكاشينكو في مقر إقامته الصيفي، نحن بصدد بناء اتحاد" معزز بين روسيا وبيلاروس، معتبرا أنه يشعر "منذ الآن بنتائج ملموسة لمواطنينا".

وقال لوكاشينكو لنظيره الروسي إن "هناك محاولة جارية لإحداث اضطرابات يصل مستواها إلى ما حصل في أغسطس/ آب الماضي، في إشارة إلى الاحتجاجات المناهضة لنظامه التي هزّت بيلاروس حينها.

وتقول مينسك إن تغيير وجهة الطائرة جاء إثر إنذار بوجود قنبلة على متنها، دون أن يكون لها علم أن المعارض رومان بروتاسيفيتش بين ركابها، أما توقيفه ورفيقته صوفيا سابيغا فهو محض صدفة.

التوقيت

وجاءت مقابلة يابدن مع زعيمة المعارضة في بيلاروسيا بالتزامن مع انطلاق محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف حول "الاستقرار الاستراتيجي".

ويعد اللقاء استكمالاً لقمة جمعت رئيسي البلدين الشهر الماضي ويهدف بالدرجة الأولى إلى تهدئة علاقتهما المتوتّرة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا في جنيف "كانت مهنية وموضوعية"

وأضافت:" اتفقنا مع المسؤولين الروس على الاجتماع مرة أخرى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لإجراء محادثات رسمية".

وترأس الوفد الأمريكي نائبة وزير الخارجيّة ويندي شيرمان ، بينما يقود نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف الوفد الروسي.

وخفّض الجانبان الأمريكي والروسي من سقف توقعاتهما المنتظرة من المحادثات والتي ستتطرق بالدرجة الأولى إلى قضايا هامة ذات علاقة بالحدّ من التسلّح.