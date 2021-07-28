الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بتقديم 5.7 ملايين جرعة من فايزر لجنوب إفريقيا

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بـ5.7 ملايين جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 من إنتاج شركة فايزر، فيما يعتبر أكبر مساهمة ثنائية لدعم جهود جنوب إفريقيا للحد من انتشار الجائحة وتسريع الانتعاش الاقتصادي.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس البعثة الأمريكية لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ولدى الاتحاد الإفريقي، تود هاسكل، قوله، في بيان، «إن إدارة بايدن-هاريس تعهدت بتقديم 500 مليون جرعة على مستوى العالم، بما في ذلك من خلال برنامج كوفاكس».

وأضاف أن شعب جنوب إفريقيا يعرف أنه يمكنه الاعتماد على الولايات المتحدة كصديق وشريك، لدعم جهوده في مكافحة الجائحة وإعادة اقتصاده إلى مساره الصحيح.