شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يناقشان فرص التعاون الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة

_تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص القضايا الدولية

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الجانبان إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بشأن مكافحة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، من أجل حماية الإنسان ودعم النمو الاقتصادي.

وناقش الجانبان أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، كما شدد الجانبان أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة في البلدين الصديقين.