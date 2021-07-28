شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: حجم الأموال المنهوبة 4,8 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ القرارات الاقتصادية الخاطئة تسببت بضغوط مالية كبيرة

_ على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن القرارات الاقتصادية الخاطئة تسببت بضغوط مالية كبيرة، مشيرا إلى أن حجم الأموال المنهوبة 4,8 مليار دولار.

وأضاف الرئيس التونسي: "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردا، لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة، ويجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي".

وطالب في كلمة له، اليوم، التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين، وقال: "على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة"، مشددا على الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة.

وقال الرئيس التونسي: "سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني، لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد".