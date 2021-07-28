شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين محاولة الحوثي استهداف المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الإمارات محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة جازان بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.