الرئيس المصري ينوّه بدور الجيش اللبناني

28 يوليو , 2021 استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائد الجيش العماد جوزاف عون، ونوّه بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وأثنى على الجهود التي يبذلها في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان. بدوره، شكر العماد عون الرئيس السيسي على دعم مصر المستمر للبنان وللجيش اللبناني.

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