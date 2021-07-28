محافظة عراقية تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس بمناسبة عيد الغدير.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ المثنى منفي قرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس باستثناء الجامعات بمناسبة عيد الغدير الأغر".

واعلنت محافظات البصرة والنجف وكربلاء وميسان وذي قار وديالى والديوانية تعطيل الدوام اليوم الخميس لذات السبب.



وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، والوصية جرت في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.