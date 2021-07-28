بالصور.. تجدد احتجاجات المياه في خوزستان جنوب إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجددت الاحتجاجات بمحافظة خوزستان، مساء الأربعاء، بسبب أزمة المياه وعدم وفاء المسؤولين الحكوميين بوعودهم الكاذبة لحلها.

وخرج سكان مدينة "بستان" التابعة لمقاطعة دشت آزادكان غربي المحافظة باحتجاجات واسعة في الشوارع.

وهتف المحتجون كما أظهر مقطع فيديو نشره ناشطون إيرانيون، ضد النظام والسلطات الحاكمة في خوزستان بسبب شح المياه وعدم الوفاء بالوعود التي قطعها المسؤولون على مدى الأيام الماضية بحل أزمة المياه..





وجاب المحتجون الشارع الرئيسي لمدينة "بستان" التي يسميها أبناء القومية العربية بـ"قرية الملاية".

ومنذ منتصف يوليو/تموز الجاري يواصل المحتجون في مدن خوزستان ذات الغالبية العربية احتجاجهم للمطالبة بحل أزمة المياه، فيما أقدمت السلطات على قمع المحتجين بعنف وقطع شبكة الإنترنت لأيام عديدة.

ولم يعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى، فيما زعمت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني أن 4 متظاهرين وضابط شرطة قتلوا حتى الآن.





لكن منظمة العفو الدولية تقول إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات.

وحثت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية على احترام حقوق المحتجين في محافظة خوزستان وعدم أزمة المياه بدلاً من قمع المتظاهرين السلميين.