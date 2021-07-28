شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تستجيب لطلب النائب عمرو يونس بصيانة محطات التليفون بمدن شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضعف شبكات الاتصالات بمدن شمال سيناء ولاستكمال مجهودات الوزارة لخدمة أهالى شمال سيناء .

ومن جانبها، استجابت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لطلب النائب عمرو يونس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاستكمال المجهودات في هذا الشأن لخدمة الأهالى بشمال سيناء، و قالت إنه بالفحص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أفادت بأنه يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق مع شركات محمول لعمل صيانة لمحطات التليفون المحمول التابعة لكل شركة على مستوى محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .











