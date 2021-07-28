اخبار العالم

وزارة الاتصالات تستجيب لطلب النائب عمرو يونس بصيانة محطات التليفون بمدن شمال سيناء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تستجيب لطلب النائب عمرو يونس بصيانة محطات التليفون بمدن شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم  النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ضعف شبكات الاتصالات بمدن شمال سيناء ولاستكمال مجهودات الوزارة لخدمة أهالى شمال سيناء .

ومن جانبها، استجابت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لطلب النائب عمرو يونس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاستكمال المجهودات في هذا الشأن لخدمة الأهالى بشمال سيناء، و قالت إنه بالفحص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أفادت بأنه يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق مع شركات محمول لعمل صيانة لمحطات التليفون المحمول التابعة لكل شركة على مستوى محافظة شمال سيناء.

يأتي ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

223339412_236853631593037_5454707615294623910_n
 

 

224430730_236853554926378_1849498312337225154_n
 

 

224944323_236853568259710_90343586759932175_n
 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا