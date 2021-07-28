شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح اقتصادى كبير.. كيف تجاوزت مصر أزماتها الاقتصادية وتحقيق تنمية كبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نوفمبر 2016، أعلنت مصر عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لحل كافة الأزمات والمشاكل الاقتصادية العميقة، وبتكاتف الشعب والقيادة السياسية حققت مصر نجاحات اقتصادية ضخمة على جميع الأصعدة وهو ما يؤكد نجاح مؤسسات مصر الاقتصادية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن المؤسسات المصرية نجحت في تجاوز الأزمات الاقتصادية، وذلك والذي بعد تحقيق معدلات نمو اقتصادي استطاعت أن تنعكس وبسرعة إلى تنمية اقتصادية، من خلال تبنى الدولة المصرية للبرنامج الاقتصادي.

وتابع التقرير ، ان تلك القرارات الاقتصادية جعلت مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.