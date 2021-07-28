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السيسي يطالب بقانون ملزم في أزمة السد

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أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، موقف مصر الثابت في التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح، خلال استقباله جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، أن الاتفاق يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ علي الأمن المائي المصري.

بينما كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، لافتة إلى أنه «من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس، بداية السنة المائية».

وشددت على «ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية».


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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