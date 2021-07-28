السيسي يطالب بقانون ملزم في أزمة السد

بينما كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية عن زيادة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، لافتة إلى أنه «من المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي أول أغسطس، بداية السنة المائية».
وشددت على «ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كل أجهزة الوزارة، لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ، لضمان حسن إدارة المنظومة المائية».
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