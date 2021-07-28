7 قتلى بنيران داعش في سورية

قتل سبعة عناصر على الأقل من قوات النظام في هجوم شنه عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ إعلان القضاء على خلافته في مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ تنظيم داعش إلى البادية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

وأفاد المرصد أن «عناصر تنظيم داعش شنوا خلال الساعات الماضية هجوماً واسعاً على قوات النظام والمجموعات الموالية لها في بادية دير الزور، وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة» المحاذية.

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين إثر الهجوم، ما أسفر عن مقتل سبعة عناصر من قوات النظام وخمسة مقاتلين من التنظيم المتطرف.