أمير قطر يدعو كل أطراف الأزمة التونسية إلى انتهاج طريق الحوار

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مكتب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الشيخ تميم أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأربعاء عن ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية في تونس وانتهاج كل الأطراف طريق الحوار.

وشدد الأمير أيضا على أهمية"تثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها".

وتواجه الديمقراطية الفتية في تونس أسوأ أزمة لها منذ عشر سنوات بعد أن أقال الرئيس سعيد الحكومة وجمد عمل البرلمان بمساعدة الجيش يوم الأحد في خطوة أدانتها الأحزاب الرئيسية بما في ذلك الإسلاميون بوصفها انقلابا.

وقالت السعودية والكويت أيضا إنهما تدعمان الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الاستقرار في تونس.

رويترز