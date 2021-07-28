الخارجية التونسية: ملتزمون باحترام حقوق الإنسان والحريات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ دقيقتين

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الأربعاء، أن بلاده ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والحريات والمضي قدما نحو تكريس المسار الديمقراطي.

وقال في بيان، إن قرارات الرئيس فرضها المناخ السياسي والاقتصادي الذي يهدد استقرار البلاد.

واتصل الجرندي، أمس الثلاثاء، بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لطمأنتهم بأن بلاده تعتزم المضي قدماً في المسار الديمقراطي، مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار الحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية المؤسسات الدستورية وتحقيق السلم الاجتماعي.

كما شدد على حرص الرئيس على احترام الحقوق والحريات ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.

إلى ذلك أشار إلى أن التدابير الاستثنائية تأتي في إطار تنظيم مؤقت للسلطة وفقاً للدستور إلى حين زوال الخطر الذي يداهم الدولة ومؤسساتها.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن مساء الأحد، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.