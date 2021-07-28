محادثات أمريكية روسية للحد من التسلح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - أجرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، محادثات ”مهنية وموضوعية“ مع روسيا، تمحورت حول الحد من التسلّح.

وجاء ذلك خلال لقاء بين القوتين العظميين، استضافته جنيف، يندرج في إطار مساع تبذل من أجل التوصل إلى استقرار في العلاقات المتوترة بين البلدين.

ويعد اللقاء المغلق استكمالًا لقمة جمعت الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، في المدينة السويسرية، وقد وصف الرجلان المحادثات حينها بأنها صريحة ومباشرة.

وترأست ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، وفد بلادها، بينما ترأس سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وفد روسيا.

ونشرت البعثة الأمريكية في جنيف صورتين، يظهر في الأولى رئيسا الوفدين وهما يتبادلان التحية عبر المرفق وخلفهما علم أمريكي وآخر روسي. ويجلسان في الصورة الثانية وجهًا لوجه بينما يضعان الكمامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن“المحادثات في جنيف كانت مهنية وموضوعية“.

وتابع برايس في بيان:“نحن ملتزمون، حتى في أوقات التوتر، وضمان الاستشرافية (في العلاقات)، وتقليص مخاطر اندلاع نزاع مسلّح وحرب نووية“.

واتّفق الجانبان على عقد لقاء جديد، في أيلول/سبتمبر، وفي الأثناء على التواصل بشكل غير رسمي لتحديد الموضوعات التي تتطلب متابعة، وفق برايس.

وقال برايس إن مسؤولين أمريكيين سيقدّمون، الخميس، في بروكسل للشركاء في حلف شمال الأطلسي إحاطة حول المحادثات.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن المحادثات تناولت“الحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي، وآفاق الحد من التسلّح، وتقليص المخاطر“.

وتابعت الخارجية الروسية أن الجانبين يتطلّعان إلى“تعزيز التعاون“.

الحد من التسلّح

وتمحورت المحادثات حول الحد من التسلّح، القضية الشائكة التي أبدت إدارة بايدن استعدادًا للتعاون فيها مع روسيا.

وضم الوفد الأمريكي بوني جينكينس، التي تم مؤخرًا تعيينها في منصب نائبة وزير الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، الجمعة:“نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحدّ من التسلح، وخفض المخاطر“.

وقال ريابكوف، الثلاثاء:“علينا أن نفهم إثر المحادثات مدى جديّة زملائنا الأمريكيين ورغبتهم بإقامة حوار ذي مغزى وحيوي بشأن الاستقرار الإستراتيجي…. لن أضع سقفًا للتوقعات أعلى مما ينبغي“.

وجرى التوافق على إطلاق الحوار حول ”الاستقرار الإستراتيجي“ خلال قمة جمعت، في 16 حزيران/يونيو، الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في جنيف.

توترات

ويُعقد الاجتماع وسط توتر على جبهات عدّة بين البلدين. وتوعدت الولايات المتحدة موسكو باتخاذ إجراءات إذا لم تضع حدًا لموجة الهجمات الإلكترونية التي يُشن عدد كبير منها من الأراضي الروسية، بحسب ما تؤكد السلطات الأمريكية.

ورغم أن موسكو تنفي أي مسؤولية لها عن الهجمات، رحب بوتين بالجهود التي يبذلها بايدن لجعل العلاقات بين البلدين أكثر قابلية للتنبؤ بها.

إلا أن بايدن استبق المحادثات باتهامه، الثلاثاء، روسيا بالسعي مجددًا إلى عرقلة سير الانتخابات التشريعية المقررة في الولايات المتحدة، العام المقبل، من خلال نشرها ”معلومات مضللة“ في بلاده.

وقال خلال زيارة لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية قرب واشنطن“إنه انتهاك صريح لسيادتنا“.

وأضاف:“لدى بوتين مشكلة حقيقية، فهو على رأس اقتصاد يمتلك أسلحة نووية، وآبار نفط، ولا شيء غير ذلك.. هذا يجعله أكثر خطورة بالنسبة لي“، فيما لم تتأخر موسكو في الرد على تصريحات بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحفيين خلال إيجاز صحفي إن التصريحات ”خاطئة“.

وأضاف:“نرى هنا سوء فهم ومعرفة خاطئة عن روسيا المعاصرة“، موضحًا أن بلاده“قوة نووية لكنها قوة نووية مسؤولة للغاية … نعم لدينا قطاع نفط وغاز لكنّ القول إنه ليس لدى روسيا شيء آخر هو خطأ جوهري“.

وشدد المسؤول الروسي على أنه ليس لدى بلاده ”أي نية للتدخل في العمليات الانتخابية في بلدان أخرى“.

ومن شأن تصريحات بايدن والرد الروسي عليها، الخفض من سقف التوقعات المنتظرة من الاجتماع الثنائي.

لكن الباحث في معهد موسكو للعلاقات الدولية أندريه باكليتسكي، قال مؤخرًا لرابطة الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف، متحدثًا بصفة شخصية، إن انبثاق مجموعات عمل عن المحادثات قد يشكل مؤشرًا مثيرًا للاهتمام حول مضمونها.

واعتبر أن من شأن ذلك أن يعكس أولويات الطرفين وكيف سارت المناقشات.

وخلال إعلانهما عن إطلاق الحوار حول ”الاستقرار الإستراتيجي“، شدد بوتين وبايدن على أنه حتى في ذروة الحرب الباردة، كانت موسكو و واشنطن على اتصال تجنبًا للأسوأ.