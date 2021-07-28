العراق.. إياد علاوي ينسحب من الانتخابات البرلمانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن حزب “المنبر العراقي” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق “إياد علاوي” اليوم الأربعاء، انسحابه من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

نائب رئيس المنبر العراقي “وائل عبداللطيف” قال: إن “المنبر يعلن موقفه الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات”، مبرراً انسحابه بتوقعه “تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها”.

واعتبر السياسي العراقي أن “العملية دورة برلمانية ستمون غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وتنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير”.

كما دعا المنبر المنضوي تحت “الجبهة الوطنية” الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة، بما فيها الجبهة الوطنية (موج) إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.

وأعلنت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها “صالح المطلك” في وقت سابق، مقاطعتها للانتخابات التشريعية، كما سبق وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يذكر أن “المنبر العراقي” أعلن عن تشكليه في منتصف العام في إقليم كردستان رسميا 2019 ، واتخاذ العاصمة أربيل مقراً له.