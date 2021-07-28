نيويورك.. 100 دولار مقابل الحصول على اللقاح المضاد لـ”كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تعمل دول العالم على تشجيع مواطنيها على تلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا المجال، أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن المدينة ستدفع 100 دولار لمن يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى “أننا تقديم حافز شخصي للتشجيع على التطعيم”.

وقال دي بلاسيو إنه اعتبارا من يوم الجمعة سيحصل السكان الذين يحصلون على أول جرعة لقاح في موقع تطعيم تديره المدينة على حافز بقيمة 100 دولار، معتبرا أن “الـ100 دولار سيكون لها تأثير كبير لا سيما في عالم يتم فيه تحديد الكثير من الأشياء من خلال ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم أم لا”.

وأعلن دي بلاسيو إنه تم إعطاء 9902097 جرعة لقاح.

وقد تلقى 59 بالمائة من سكان المدينة جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، بينما تم تلقيح 54 بالمائة بالكامل، وفقا لبيانات رسمية.