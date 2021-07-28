مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية في جمهورية بنغلاديش

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 5,000 سلة غذائية في مقاطعة نواخلي بجزيرة باشنصر، استفاد منها 250,000 لاجئ.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2021م.