شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» تواجه أول غرامة في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه شركة واتساب التابعة لشركة فيسبوك أول غرامة لها بموجب قواعد حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حلت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد نزاعا بشأن مسودة قرار من قبل هيئة تنظيم البيانات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومهد مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو لجنة من هيئات البيانات في الاتحاد الأوروبي، الطريق أمام لجنة حماية البيانات الأيرلندية لاتخاذ قرار نهائي في تحقيق بشأن شفافية مشاركة البيانات في واتساب في قرار اليوم.