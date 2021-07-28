اخبار العالم

«واتساب» تواجه أول غرامة في أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» تواجه أول غرامة في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه شركة واتساب التابعة لشركة فيسبوك أول غرامة لها بموجب قواعد حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حلت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد نزاعا بشأن مسودة قرار من قبل هيئة تنظيم البيانات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومهد مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو لجنة من هيئات البيانات في الاتحاد الأوروبي، الطريق أمام لجنة حماية البيانات الأيرلندية لاتخاذ قرار نهائي في تحقيق بشأن شفافية مشاركة البيانات في واتساب في قرار اليوم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا