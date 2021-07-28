منظّمة الصحّة العالمية: زيادة وفيات كورونا خلال أسبوع بنسبة 21%

28 يوليو , 2021
ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، أن العدد العالمي للوفيات الناتجة عن فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 21 %.
وأغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفا كانت في الأمريكيّتين وجنوب شرق آسيا، بحسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 تموز/يوليو.
وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنه حتى الآن تأكد وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم بعدما أًصيبوا بفيروس كورونا.
وكان عدد الإصابات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 8ر3 مليون بارتفاع 8 % من الأسبوع السابق.
وجرى تسجيل نحو 194 مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل العام 2020.
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