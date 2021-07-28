بشرط واحد.. بريطانيا تستقبل المسافرين من أمريكا والاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت بريطانيا، السماح بدخول جميع القادمين من أمريكا، والاتحاد الأوروبي، باستثناء فرنسا، من الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وتابعت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن هؤلاء المسافرين سيدخلون البلاد دون خضوعهم للحجر الصحي.

وغرّد وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بـ :" نحن نساعد في لم شمل الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع عائلاتهم وأصدقائهم".

و من المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الرابعة صباحا (03:00 بتوقيت جرينتش) يوم 2 أغسطس/ آب المقبل، حسب وكالة فرانس برس.

وبموجب ذلك، سيتمكن المسافرون الذين تلقوا لقاحا معتمدا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو وكالة الأدوية الأوروبية، بشكل كامل، من السفر من أي بلد مدرج في القائمة البرتقالية للحكومة البريطانية دون الحاجة إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام.

لكن يبقى عليهم الخضوع لاختبار قبل مغادرتهم، واختبار آخر في اليوم الثاني لوصولهم إلى إنجلترا.

وستطبّق قواعد منفصلة على القادمين من فرنسا بسبب قلق الحكومة إزاء "الوجود المستمر" لمتحورة "بيتا" التي يعتقد أنها أكثر مقاومة للقاحات.

وأوضح وزير النقل البريطاني، لقنوات تلفزيونية، أن الفرصة القادمة لمراجعة وضع المسافرين من فرنسا ستكون في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حسب رويترز.

وفرنسا في وضع وبائي يقضي بإخضاع مسافريها لحجر صحي.

وسيتوجب على المسافرين من إحدى دول القائمة البرتقالية التي تشمل معظم البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، الذين لم يتلقوا اللقاح كاملا الخضوع للحجر الصحي عند الوصول.

كذلك، أكدت الحكومة استئناف الرحلات البحرية الدولية.

وتواجه بريطانيا موجة أخرى من الفيروس بسبب المتحورة "دلتا"، رغم انخفاض عدد الإصابات الأسبوع الماضي، فيما حصل أكثر من 70% من البالغين في البلاد على اللقاح كاملا.

ومن ناحية أخري، قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، الأربعاء، إن بلاده تتوقع أن تخفف الولايات المتحدة الأمريكية، بعض قيودها على السفر في المستقبل.

وأضاف شابس، لقنوات تلفزيونية :" لا يسعنا تغيير (القواعد) على الجانب الآخر لكننا نتوقع بالفعل أنهم سيصدرون في الوقت المناسب ذلك الأمر التنفيذي الذي وقعه بالفعل الرئيس السابق".