شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: أفغانستان ستصبح دولة منبوذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس «إن أفغانستان يمكن أن تصبح دولة منبوذة في حال استمرت حركة طالبان في الإساءة لحقوق شعبها والسيطرة بالقوة». وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي «إن تقدم طالبان نحو مراكز المناطق في أفغانستان على مدار الأسبوع الماضي وما يتردد عن ارتكاب أفراد الحركة أعمالا وحشية أمر مقلق للغاية».



كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: أفغانستان ستصبح دولة منبوذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.