فلسطين: إسرائيل تخرق الاتفاقيات بإغلاق المؤسسات بالقدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، «إن إسرائيل تخرق الاتفاقيات الموقعة بمواصلة إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس».

وأدانت الوزارة، قرار إسرائيل تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة الفلسطينيين في المدينة.

وذكرت أنه «رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية مطلع العام الحالي من إسرائيل بشأن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تم تجديد أوامر إغلاق المؤسسات الفلسطينية إمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».

ورأت أن «هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلالا فاضحا بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم».

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها والضغط على إسرائيل لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية توطئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، أن ممارسات إسرائيل هي التعبير والتعريف الحقيقي والدقيق لنظام (الأبارتهايد والفصل العنصري المقيت).

وأشار إلى ممارسات إسرائيل من هدم للبيوت وطرد لسكان الأرض وأصحابها، وسرقة الممتلكات الفلسطينية، والتمييز العنصري في القوانين والمعاملة بناء على الدين والجنس والعرق والاعتقالات اليومية.