14 إرهابيا في قبضة القوات العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الأمنية العراقية 14 إرهابيا في مناطق متفرقة من العراق.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان، بأن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على 14 إرهابيا بينهم قياديون في تنظيم (داعش) الإرهابي وذلك خلال عمليات أمنية في عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد.

وأحبط جهاز مكافحة الإرهاب محاولة تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى وقبض على الإرهابي الذي حاول تنفيذها.