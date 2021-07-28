شكرا لقرائتكم خبر 14 إرهابيا في قبضة القوات العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان، بأن قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على 14 إرهابيا بينهم قياديون في تنظيم (داعش) الإرهابي وذلك خلال عمليات أمنية في عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد.
وأحبط جهاز مكافحة الإرهاب محاولة تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى وقبض على الإرهابي الذي حاول تنفيذها.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 إرهابيا في قبضة القوات العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.