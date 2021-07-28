شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: الاتفاق مع أمريكا بارقة أمل لتوحيد العراقيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن الاتفاق العراقي الأمريكي هو بارقة أمل لتوحيد العراقيين وعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم.

وقال في مقابلة مع تلفزيون (العراقية) من مقر إقامته في الولايات المتحدة «إن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة جاء نتيجة حوارات طويلة بين الوزارات العراقية والجانب الأمريكي بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين».

ووصف جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة التي عقدت في واشنطن بأنها بارقة أمل نحو توحيد العراقيين حول السيادة ومواجهة التحديات وهو يوم تاريخي للعراق وإنجاز مهم لتقييم العلاقات العراقية الأمريكية وعودة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم.

وذكر الكاظمي أن نتائج جلسة الحوار حققت انتقالا جديدا للعلاقات نحو التدريب، وأن الحرب على داعش مرحلة تم عبورها، وأن القوات العراقية اليوم قادرة على حماية الأمن الداخلي، وعلينا تقوية السلم الاجتماعي في إطار الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن العراق يسعى للبحث عن آليات للحوار بين الولايات المتحدة وإيران لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعراق، قائلا «نحن نشجع أي مبادرة بين المتخاصمين والمجتهدين كما نسعى لإبعاد المنطقة عن التوترات والعمل وفق المشتركات وفرص الأمل».

وقال «إن الحكومة العراقية تعمل على صنع بيئة آمنة للاستثمار أمام الشركات الأجنبية ونعمل على استعادة هيبة الدولة مما ينعكس على جذب الشركات للعراق».